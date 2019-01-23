Художник и диктатор: картины Гитлера продадут на аукционе

В Германии на аукцион попали три акварельных работы Адольфа Гитлера. Суммарно стартовая стоимость картин составит 12 тысяч евро. Пейзажи подписаны лично Гитлером ,также авторство подтвердили эксперты.

Работы были написаны молодым Адольфом Гитлером в возрасте 21 год. В те годы будущий диктатор ещё проживал в Вене. На акварелях изображены горы и долины Германии и Австрии.

Картина «Альпийский пейзаж» изображает сидящего у ручья художника. Предполагается, что Гитлер задумывал эту работу как автопортрет.

Художественные произведения Адольфа Гитлера в последние годы набирают всё большую популярность у коллекционеров. При этом в продаже разрешены только те из них, на которых отсутствует нацистская символика, сообщает Lenta.Ru.