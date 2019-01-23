Собянин принял решение увеличить поддержку московских театров

Власти Москвы увеличат размеры финансовой поддержки столичных театров. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

В среду градоначальник открыл после реставрации историческое здание театра «Школа современной пьесы» на Неглинной улице и поучаствовал в заседании Организационного комитета по проведению в Москве Года театра.

Обращаясь к труппе «Школы современной пьесы», Собянин поздравил артистов с новосельем. По словам мэра, техническое оснащение вновь распахнувшего свои двери театра отвечает самым современным требованиям.

Во время заседания Оргкомитета по проведению Года театра в Москве Сергей Собянин сообщил о решении выделить столичным театрам дополнительные гранты в размере 700 млн рублей. Мэр добавил, что сегодня большинство московских театров имеет хорошую, современную материальную базу.

По словам градоначальника, зрители оценили работу по улучшению оснащения театров. Количество людей, посещающих данные учреждения культуры, увеличилось в Москве на 70%. В настоящее время наблюдается ренессанс театральной жизни в российской столице, констатировал Собянин.