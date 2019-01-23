В Петербурге умер писатель-фантаст Михаил Ахманов

В Петербурге умер писатель-фантаст Михаил Нахмансон, публиковавшийся под псевдонимом Ахманов.

Ему было 73 года. О кончине писателя Михаила Ахманова сообщил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский. Писатель скончался еще 10 января. Но стало известно о его уходе только сейчас.

«У меня есть почти все его книги. Читать и перечитывать их — наслаждение. После ухода братьев Стругацких, Миша — физик, ставший писателем, был лучшим, на мой взгляд, из российских фантастов», — отметил Вишневский в соцсети Facebook .

Писатель - лауреат премии фестиваля «Невский проспект» за роман «Ассирийские танки у врат Мемфиса» в 2009 году.

Михаил Нахмансон был ученым - физиком. Он работал в области квантовой физики твердого тела, квантовой химии, рентгенофизики.