С Кобзона посмертно сняли европейские санкции

Сегодня стало известно, что с покойного артиста Иосифа Кобзона посмертно сняли санкции Европейского союза. Ограничения были наложены на певца из-за его позиции по ситуации на Украине.

Согласно решению Совета ЕС, Иосиф Кобзон был посмертно исключен из санкционного списка, передает во вторник, 22 января, "Росбалт".

Напомним, артист родился под Донецком в 1937 году. Он ушел из жизни 30 августа прошлого года.

Кобзон поддержал присоединение Крыма к России в 2014 году и часто посещал ДНР и ЛНР с концертами. Украинские власти за эти действия включили певца в "черный список".