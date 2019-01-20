Кинодокументалист Рашид Давлетшин скончался в возрасте 63 лет
20 января 2019, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]
В Перми скончался известный кинодокумендалист, режиссер и педагог Рашид Давлетшин. Давлетшин преподавал в Пермском государственном университете культуры, был доцентом кафедры "Режиссуры и мастерства актера".
О его кончине сообщили в вузе. Рашиду Давлетшину было 63 года. Коллеги в вузу выразили соболезнования родным и близким. О дне и времени прощания будет сообщено позже.
Родился Рашид Рафикович в 1955 году, в 1979 году окончил Московский государственный институт культуры. С 1980 по 1991 работал в пермском Комитете по телевидению и радиовещанию, снял более 30 документальных и научно-популярных фильмов, которые стали победителями на разных фестивалях.