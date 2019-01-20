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Раймонд Паулс живет в Латвии, потому что работает
20 января 2019, 11:02 [ «Аргументы Недели» ]
Известный советский и латвийский музыкант Раймонд Паулс, который писал музыку для Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева, всю жизнь живет в Латвии и не собирается покидать свою родину.
Как-то СМИ написали, что Паулс уехал из Латвии в другую страну к дочери и внукам. Но это оказалось неправдой.
Композитор, дирижер и пианист до сих пор живет в Латвии и объясняет это тем, что таким способом он выражает свой патриотизм, пытаясь помогать своей родине и латышам, - сообщает Sputnik Латвия.
Паулс признался, что сейчас ему не нравится политика властей Латвии. Он считает, что стране не хватает одаренных политических лидеров, в которых можно быть уверенным. Сам он сожалеет, что ранее соглашался стать министром культуры.
Самое главное для Раймонда Паулся - работа. И работать в Латвии для него - понятие патриотизма. "Не лозунги кричать, а самим что-то делать, постараться, чтобы эта страна была на каком-то уровне", - полагает музыкант.
По словам Паулса, он мог бы уехать еще в 80-х, но не уехал и сейчас никуда не собирается уезжать. "Работать здесь - это мое", - говорит музыкант.
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