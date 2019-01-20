Раймонд Паулс живет в Латвии, потому что работает

Известный советский и латвийский музыкант Раймонд Паулс, который писал музыку для Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева, всю жизнь живет в Латвии и не собирается покидать свою родину.

Раймонд Паулс: все руководство ЧК состояло из латышских фамилий

Как-то СМИ написали, что Паулс уехал из Латвии в другую страну к дочери и внукам. Но это оказалось неправдой.

Композитор, дирижер и пианист до сих пор живет в Латвии и объясняет это тем, что таким способом он выражает свой патриотизм, пытаясь помогать своей родине и латышам, - сообщает Sputnik Латвия.

Паулс признался, что сейчас ему не нравится политика властей Латвии. Он считает, что стране не хватает одаренных политических лидеров, в которых можно быть уверенным. Сам он сожалеет, что ранее соглашался стать министром культуры.

Самое главное для Раймонда Паулся - работа. И работать в Латвии для него - понятие патриотизма. "Не лозунги кричать, а самим что-то делать, постараться, чтобы эта страна была на каком-то уровне", - полагает музыкант.

По словам Паулса, он мог бы уехать еще в 80-х, но не уехал и сейчас никуда не собирается уезжать. "Работать здесь - это мое", - говорит музыкант.