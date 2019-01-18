Лариса Голубкина всегда чувствует себя виноватой

Популярная актриса театра и кино Лариса Голубкина с грустью вспоминает о своей несостоявшейся карьере певицы и о многом другом – несостоявшемся.



Её педагог – знаменитая оперная певица Мария Петровна Максакова – видела Голубкину только на оперной сцене. "У меня есть даже её рукописное пожелание: "Лариса, нельзя зарывать в землю талант, который дан тебе природой". Но не учитывалось одно важное обстоятельство: после "Гусарской баллады" я стала очень известной практически мгновенно. И отныне я должна была соответствовать этой известности. Если пою, то уж должна переплюнуть "Гусарскую балладу". А для этого мне надо было копытом рыть землю, делать репертуар... ", - говорит Лариса Голубкина в интервью "Аргументам недели".



"Я всё время чувствую себя виноватой. Когда ты дочь, ты виновата перед родителями, что ты им чего-то недодала. Потом ты жена и опять виновата – на этот раз перед мужем. Сейчас уже – перед дочерью, перед внуками. Недокормила, не обласкала до конца. Да, наверное, самое идеальное, когда бабушка кормит завтраком, обедом. Но в моей жизни такого нет, поэтому чувство вины постоянно сидит в моей голове", - делится своими переживаниями актриса.



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