Римас Туминас раскрыл секрет успеха Театра Вахтангова

Римас Туминас – литовский и российский режиссёр мирового уровня, выпускник московского ГИТИСа. В своё время великий Михаил Ульянов предложил ему возглавить труппу Театра Вахтангова, он отказался. Но волею судеб через какое-то время стал его художественным руководителем.



Театру с мощной традицией надо было «встряхнуть» людей, заставить их поверить в себя. Уникальный почерк Туминаса принёс свои плоды. За последние годы Театр Вахтангова совершил некий рывок и стал ведущим драматическим театром России. О некоторых секретах, принёсших успех театру режиссёр рассказал в интервью "Аргументам недели".



По словам Римаса Туминаса, необходимо "Избегать и понимать опасность дьявола. А он, оказывается, существует, подкрадывается к каждому из нас и шепчет: «Не трать себя, не терзай себя. Имитируй-имитируй. Делай приблизительно. Раскрывай человека как существо подлое, непостоянное, разрушительное». Всё это шепчет дьявол. Об этом и Пушкин говорил. Дьявол всегда рядом с нами. Но мы должны искать божественность, надо вслушиваться. Это значит говорить не о себе, а о другом, о ближнем и дальнем. Это познание человека, таинство нашего разговора с теми, кто высоко-высоко в небесах. Туда дороги дьявольщине нет. Мы должны вслушиваться, существовать в природе. Слушать небесный хор, где поют наши предки. Слушать их и стать на путь гармонии и красоты. Конечно, нужны хорошая литература и драматургия. Они нас учат, как достичь актёрской удачи и высоты".



Подробнее интервью Римаса Туминаса читайте в свежем номере "Аргументов недели".



