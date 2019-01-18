Горьковский МХАТ без Татьяны Дорониной

Декабрьская «кадровая революция» в МХАТ имени Горького вызвала, мягко говоря, некоторое недоумение не только у театральной публики, но и у тех, кто заглядывает в театр раз в год по обещанию, если не реже. Всё-таки Татьяна Васильевна Доронина, народная артистка, с очередным ударом часов 4 декабря 2018 года, мгновенно превратившаяся из худрука в президента (почётная должность, учреждённая специально для неё), казалась незыблемой, несокрушимой – утёс, скала... и вот...

Её преемник, новый художественный руководитель театра Эдуард Бояков, за пределами театрального мира известен не слишком, а в «узких кругах» особого восторга его нынешнее назначение не вызвало: «новаторы» считают Боякова предателем, а «консерваторы» не без оснований подозревают, что в эстетике, скажем так, каким он был, таким остался, и классический Рим на Тверском бульваре отдан варварам.

Подкрепить или, наоборот, развеять подобные ожидания должна была пресс-конференция в ТАСС, обозначенная так: «Новое руководство МХАТ им. Горького проводит первую пресс-конференцию, на которой рассказывает о планах театра на 2019 год и представляет целостную программу развития репертуарных, экономических, образовательных, социальных и архитектурно-средовых перспектив театра».

Насчёт «средовых перспектив» сомневаться не приходится – дело происходило в среду. Но сразу же бросалось в глаза: в списке участников пресс-конференции Татьяна Доронина не значилась. Организаторы практически не оставили времени для вопросов, но представитель «Правды» Виктор Кожемяко успел спросить: Почему? Ответы Эдуарда Боякова и замминистра культуры РФ Павла Степанова, честно говоря, трудно назвать удачными – новый худрук заявил в ответ: «на мне ответственность за этот театр сегодня возложена», добавив: «Должность президента – почётная», а замминистра к тому же зачем-то отрицал очевидное: «Ничего поспешного и ничего неожиданного... произошло усиление театра».











Впрочем, это был всего лишь крохотный довесок к основному блюду: рассказу о планах нынешнего руководства МХАТ. Заявили пять премьер. «Сцены из супружеской жизни» по сценарию Ингмара Бергмана режиссёр театра и кино Андрей Кончаловский переносит в перестроечную Россию и на академическую сцену. Выйдут приглашённые Юлия Высоцкая и Александр Домогаров (странное решение: похвалив актёров МХАТ, приглашать для первого же спектакля исполнителей со стороны). «Последний срок» по Валентину Распутину поставит зам худрука МХАТ по творческой части Сергей Пускепалис. Другой заместитель Эдуарда Боякова, писатель Захар Прилепин объявил о подготовке лабораторного проекта «Семь женщин Есенина». Заявлен также спектакль«Последний герой» по пьесе современного белорусского драматурга Ивана Крепостного.

Таким образом, до конца сезона заявлены всего 4 премьеры! Но, по словам нового худрука, «уже в апреле афиша вас удивит». Как это сочетается? Возможно, удивлять решили отнюдь не афишей. Так, планируется организовать несколько лабораторий, в том числе поэтическую, а также весьма загадочный театрализованный «Философский клуб», который будет курировать доцент кафедры истории русской философии философского факультета МГУ Алексей Козырев. Но это не все. Выяснилось, что «уникальные акустические характеристики зала позволяют использовать сцену для музыкальных гастрольных проектов»; первой ласточкой станет балет известного британского хореографа Артура Питы (Arthur Pita) «МАМА».











«Мы обязаны открыть драматургов... Мы умеем открывать драматургов», – заявил на пресс-конференции Эдуард Бояков. А его заместитель Захар Прилепин посетовал на дефицит современных авторов в сегодняшнем театре и назвал пятерых, которых он хотел бы видеть на сцене: Евгений Водолазкин, Сергей Шаргунов, Александр Терехов, Алексей Иванов, Алексей Варламов («Вот, наверное, пять основных имен, которые для меня важны, поэтому я со всеми либо веду переговоры, либо буду вести переговоры»). По странному совпадению, ни одного драматурга в этой пятёрке нет, сплошные прозаики...

Ещё один выступающий – замминистра Павел Степанов уверял, что «преемственность была сохранена» и они будут «строить не только национальный театр, но и театр, отвечающий требованиям современного зрителя». Какой современный зритель имеется в виду, - замминистра не уточнил. Зато подтвердил выделение дополнительных средств на новые постановки в этом году; по его словам, этот вопрос уже решён. Отдельной темой звучал вопрос о предстоящем ремонте здания театра. Как заявил зам министра, «по состоянию здания существуют серьёзные вопросы. Необходимо обследование... Я думаю, оно требует ремонта... Потребует ли это закрытия театра, я сейчас сказать не могу».

Хотелось уточнить одну деталь, но в троицу счастливчиков, успевших озвучить свои вопросы, я, к сожалению, не попал. Хорошо, что мир не без добрых людей, и уже по окончании пресс-конференции вашему корреспонденту удалось пообщаться с архитектором Татьяной Мурадовой, готовящей проект модернизации здания горьковского МХАТ. На вопрос, планируется ли уменьшение количества мест в зрительном зале после реконструкции, архитектор ответила чётко и ясно: «Нет, не планируется». Меня этот ответ очень порадовал, а то ведь нынче при «осовременивании» театров в моде такая фишка: процент заполняемости искусственно поднимают за счёт уменьшения «посадочных мест»; реальные цифры при этом могут снизиться (60 зрителей в 100-местном зале – это 60%, а 45 человек в 50-местном составят целых 90%), но в отчётах, как известно, фигурируют проценты, а не люди, и выходит, что посещаемость, типа, увеличилась. Верю, что это – не наш случай. И вот на такой оптимистической ноте завершу свой отчёт о пресс-конференции нового руководства МХАТ имени Горького.