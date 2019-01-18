Звезда популярного сериала "Игра престолов" Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк, на днях сделала признание. Оказалось, что во время съемок ей было категорически запрещено мыть голову.

Первые сезоны ситуация была нормальной, поскольку роль юной аристократки позволяла ей ходить с чистыми волосами, однако к пятому сезону ей запрещали пользоваться шампунем в съемочные дни, сообщает издание InStyle. По признанию Тернер, это было просто отвратительно.

Через два года Софи не выдержала и решила носить парик на собственные чистые волосы. Теперь счастливая актриса моет голову, когда захочет.