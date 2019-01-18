Найдена неизвестная картина, которая может принадлежать кисти Ван Гога
18 января 2019, 08:00 [ «Аргументы Недели» ]
Неизвестное полотно, которое может принадлежать кисти легендарного художника Винсента Ван Гога, обнаружено в Нидерландах. Картина долгое время хранилась в семье местной жительницы и передавалась по наследству.
На днях 92-летняя женщина подарила полотно дому-музею Ван Гона в Дренте. Картина, о которой идет речь, изображает помещение бара. В углу можно увидеть подпись, передает в пятницу, 18 января, ФБА "Экономика сегодня". Искусствоведы не склонны заранее утверждать, что полотно написал именно Ван Гог, однако, по их словам, стиль и исполнение невероятно напоминают другие картины этого художника.
В скором времени эксперты приступят к изучению данной работы. Предполагается, что для установления подлинности может потребоваться около года.