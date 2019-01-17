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//Культура

Главное культурное событие зимы

17 января 2019, 16:55 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Главное культурное событие зимы
Фото Юрия КОРЧАГИНА

С 14 по 24 февраля 2019 года в Сочи пройдет один из самых известных и значимых культурных форумов нашей страны - XII Зимний международный фестиваль искусств, артистическим директором которого является маэстро Юрий Башмет.

Этот ежегодный фестиваль уже давно стал «визитной карточкой» зимнего Сочи – города, который именно в это время года становится главной культурной площадкой страны, куда съезжаются ведущие мировые звезды, многочисленные туристы, где формируются тенденции развития как российской, так и мировой культуры.

В 2019 году в рамках фестиваля запланирована обширная программа мероприятий с участием ведущих российских и зарубежных артистов и коллективов. Традиционно состоится целый ряд мировых премьер, большое внимание будет уделено молодому поколению. Пройдут музыкальная, вокальная, театральная академии, мастер-классы для молодых композиторов, сессии Всероссийского юношеского симфонического оркестра, Школа молодых журналистов и многое другое.

Среди участников будущего фестиваля – Лора Бинон (сопрано, Бельгия), Хосе Висенте Кастелло (валторна, Испания), Дайджин Ким (фортепиано, Республика Корея), Михаэла Мартин (скрипка, Германия), Френк Кампос (труба, США), Николай Луганский (фортепиано), Татьяна Самуил (скрипка, Бельгия) и многие другие.

Сам маэстро Башмет примет участие в концертах фестиваля в качестве солиста и дирижера своих коллективов: лауреата премии «Грэмми», камерного ансамбля «Солисты Москвы» и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия», а также уникального Всероссийского юношеского симфонического оркестра.

Продолжая традиции прошлых фестивалей, особое внимание в программе форума уделено музыкально-литературным постановкам и спектаклям, созданным специально для фестиваля в Сочи.

На ежегодном джазовом концерте фестиваля, который в этот раз пройдет 17 февраля, выступит лауреат двух премий «Грэмми», знаменитая американская певица и пианистка Дайана Шур.

Впервые на форуме соединятся два уникальных хоровых коллектива: 19 февраля на вечере, получившем название «Когда горы встречаются с морем» на сцену Зимнего театра вместе выйдут два мужских вокальных ансамбля: «Рустави» (Грузия) и «А Филетта» (Корсика, Франция).

Откроется фестиваль 15 февраля 2019 года спектаклем «Не покидай свою планету» по «Маленькому принцу» Экзюпери с участием Юрия Башмета и Константина Хабенского. Спектакль был создан в 2016 году совместно Зимним международным фестивалем искусств и Московским театром «Современник», и с тех пор предваряет собой каждый Сочинский фестиваль. Показ этого спектакля каждый год стал своеобразной «хорошей приметой» для фестиваля. А сам спектакль с момента своего создания идет с неизменным аншлагом не только в России, но и за рубежом. В 2017 году, на X Юбилейном фестивале в Сочи, среди зрителей «Не покидай свою планету» был президент РФ Владимир Владимирович Путин.

Гостем традиционного балетного вечера 20 февраля станет солист Национального балета Испании Серхио Берналь.

Специальным же гостем фестиваля станет национальный театр Тайваня «У-Театр» (Тайпей), который 22 февраля представит красочный спектакль «Звук океана».

На гала-концерте открытия фестиваля 16 февраля прозвучат сразу три мировые премьеры: слушателям представят сочинения Валерия Воронова, Патрика де Клерка и Жии Ванга, в исполнении которых примет участие маэстро Юрий Башмет.

Впервые с 2014 года получит продолжение еще один творческий эксперимент фестиваля: проект «Параллельные миры. Русское искусство, XX век. 2 часть», который соединит в себе три вида искусства – поэзию, музыку и изобразительное искусство – одного периода времени, в этот раз в центре внимания окажется период с 1946 по 1956 годы.

Традиционно, фестиваль не ограничится только пространством сочинского Зимнего театра. Особая программа также пройдет в Зале камерной и органной музыки (например, 17 февраля здесь состоится Бетховен-марафон из четырех концертов, в программе которых – сонаты для фортепиано, скрипки и виолончели Бетховена). 20 февраля в Органном зале состоится второй Турнир Поэтов. А 22 февраля пройдет ежегодный конкурс композиторов. Также в Зале камерной и органной музыки пройдут гала-концерты Департаментов Международной музыкальной академии, на которых будут выступать лучшие молодые музыканты из разных стран мира.

В преддверии открытия 14 февраля состоится концерт Всероссийского юношеского симфонического оркестра.

Специальным событием сочинского фестиваля 2019 года станет особая гостевая программа фестиваля «Территория». В рамках этого совместного проекта в Сочи пройдет целая серия показов спектакля фестиваля «Территория», кинопоказы лучших спектаклей фестиваля «Территория» разных лет и серия лекций и мастер-классов.

Большое развитие в рамках XII фестиваля получат образовательные проекты. Состоится традиционная Международная музыкальная академия, лаборатория видео-арта, школа фотографии и школы молодых журналистов, пишущих о культуре. Совместно с Европейской ассоциацией фестиваля пройдет цикл лекций «Фестивальные чтения». А также серия открытых лекций Лектория фестиваля. Впервые в рамках фестиваля будет работать «Школа драматургов». Пройдет и Международная конференция директоров учреждений культуры России, Европы и Азии. Традиционно в Зимнем театре на протяжении всего фестиваля будут проходить разнообразные детские программы.

С 2011 года Сочинский фестиваль является членом Европейской ассоциации фестивалей, а также включен в двадцатку лучших фестивалей мира, занимая важное место в культурной жизни Европы.

Зимний международный фестиваль искусств в Сочи – один из ярчайших примеров, как можно сегодня создать в России культурный проект мирового масштаба и всего за чуть более чем десять лет добиться признания в мировом культурном сообществе.

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