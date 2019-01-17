В Москве скоропостижно скончался кинопродюсер, актер Алексей Кублицкий. Алексею Кублицкому было всего лишь 46 лет. Он умер 14 января в своей квартире в Москве.

Сегодня, 17 января, близкие, друзья и коллеги смогут проститься с Алексеем в подмосковном городе Красногорск. Похороны продюсера пройдут в Волгограде 19 января, - сообщает "Волгоград-Блокнот".

Официально о причинах смерти кинопродюсера пока ничего не сообщается. Но в СМИ пишут, что у мужчины оторвался тромб.

Знакомые Алексея говорят, что он отличался особой скоромностью и добротой, всегда приходил на выручку тем, кто обращался к нему за помощь, а в работе был требователен, в первую очередь, к себе, - сообщает teleprogramma.pro.

Алексей Кублицкий продюсировал две части "Дозоров", "Высоцкий: спасибо, что живой", продолжения легендарной "Иронии судьбы". Последней его работой стал сериал 2018 года "Презумпция невиновности".

Алексей Кублицкий родился в Волгограде в 1972 году. Окончил МГУ. В 2001-2008 года был ведущим продюсером компании "Базелевс", с 2009-го – генеральный продюсер компании Production Value World Wide.