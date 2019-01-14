Семья Маргариты Тереховой просит помочь на лечение актрисы

Чуть менее месяца назад дочь знаменитой актрисы Маргариты Тереховой Анна рассказала о тяжелом состоянии, в котором находится ее мама. А Маргариты Тереховой диагностирована болезнь Альцгеймера. Дочь Маргариты Тереховой объяснила, почему публично попросила деньги для мамы

Народная артистка не может передвигаться самостоятельно, не разговаривает, почти все время она проводит на специальной медицинской каталке. Необходимо дорогостоящее лечение и круглосуточный уход. Семья Маргариты Тереховой просит финансово помочь на лечение актрисы. Анна Терехова утверждает, что семье катастрофически не хватает денег на уход за народной артисткой.

Обращение опубликовано на сайте Союза кинематографистов. Анна Терехова раньше уже объяснила, почему они с братом решились попросить денег для мамы. Маргарита Терехова - звезда фильмов "Зеркало", "Собака на сене" и "Д'Артаньян и три мушкетера".