Любовь Казарновская объявила о начале третьего музыкального конкурса «Вятское»

В Ярославской области с 16 апреля по 26 июня пройдёт третий международный музыкальный конкурс молодых исполнителей «Вятское». Участники мероприятия будут соревноваться в четырех номинациях: скрипка, вокал, фортепиано и духовые инструменты.

Вокальный конкурс будет посвящен солисту императорских театров Владимиру Касторскому. В составе жюри – известные мэтры музыки: оперный дирижер маэстро Веронези (Флоренция), композитор Марчелло Аббадо (Милан), ведущий оперный импресарио В. Владарский (Вена), скрипачи Павел Берман и Анна Кандинская (Вена) и другие. Такой серьезный музыкальный форум в селе Вятское проводится впервые. По словам оперной певицы Любови Казарновской, необходимо не только найти молодые таланты, но и помочь им обрести свой стиль и путь в искусстве.

Международный музыкальный конкурс «Вятское» создан для продвижения профессионального музыкального искусства. Проект объединяет профессионалов – музыкантов разных стран – как уже известных концертирующих исполнителей и педагогов, так и учеников, студентов, находящихся только в начале своего профессионального пути.