Умер актер и режиссер Юрий Кушнерёв

Умер актер, режиссёр и продюсер Юрий Кушнерёв. О кончине Юрия Сергеевича Кушнерёва сообщил Союз кинематографистов РФ. Артист ушёл из жизни 6 января 2019 года. Ему был 81 год. Прощание состоится в четверг, 10 января, в 11.00 в Ритуальном зале ЦКБ по адресу улицу Тимошенко, 25).

Союз кинематографистов России и Гильдия режиссеров принесли соболезнования родным и близким Юрия Сергеевича.

Юрий Кушнерёв окончил режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров, мастерская Георгия Данелии (1972). С 1968 года — ассистент и второй режиссер, затем — режиссер-постановщик киностудии «Мосфильм».

Он был вторым режиссером знаменитого фильма «Мимином. Юрий Кушнерёв режиссер-постановщик фильмов «Комедия давно минувших дней» и «Мой любимый клоун». С 1986 года – продюсер более 40 фильмов («Ребро Адама», «Сукины дети», «Чокнутые», «Настя», «Орел и решка», «Сволочи», «Ку! Кин-дза-дза» ). Он был продюсером и исполнительным продюсером всех фильмов Георгия Данелии.

Как актёр Кушнерев снялся в таких фильмах, как «Осенний марафон» и «Паспорт».