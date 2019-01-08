Ивана Бортника вспоминают знаменитые артисты

В Театре на Таганке в Москве сегодня проходит прощание с народным артистом Иваном Бортником.

Актер скончался в субботу, 5 января, на 80-м году жизни. "Это был большой артист и любимый многими человек", — вспоминает актер Вениамин Смехов. По его словам, Бортник притворялся беглым каторжником, а сам - Анненского и Фофанова томами цитировать мог.

Скончался народный артист Иван Бортник

"Он действительно был... уникален — и как человек, и как артист, потому что, когда звучит фамилия Бортник, у всех его коллег возникает совершенно невероятный ряд ассоциаций", — сказала "Вестям" актриса Ирина Линдт.

Иван Борник был самым настоящим другом Владимира Высоцкого. "Он обладает невероятной способностью истратить себя до сердца", — так говорил о друге-коллеге Высоцкий. Их дружба началась в театре. "...милый Ваня, гуляющий в песне Высоцкого по Парижу, это про Бортника — посвящение другу".

Вместе они играли и в знаменитой картине "Место встречи изменить нельзя". Высоцкий предлагал его на роль Шарапова. Но даже роль мелкого жулика Промокашки Иван Бортник превратил в яркий образ.

Ивана Бортника похоронят на Троекуровском кладбище.