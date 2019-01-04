Зураб Церетели сегодня празднует юбилей

В пятницу, 4 января, всемирно известный скульптор грузинского происхождения, президент Российской академии художеств Зураб Церетели празднует юбилей. Сегодня народному художнику СССР исполняется 85 лет.

Президент России Владимир Путин поздравил Церетели с юбилеем. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства подчеркнул, что Зураба Константиновича все знают как талантливого художника-монументалиста, скульптора и одного из наиболее видных представителей отечественной культуры.

По словам Путина, творческие идеи Церетели блестяще воплотились в его замечательных работах. Политик пожелал скульптору здоровья и неиссякаемого вдохновения.