В Москве умерла актриса Райна Праудина

Грустная новость появилась на сайте московского театра "У Никитских Ворот" - 2 января скончалась актриса театра и кино, заслуженная артистка России, народная артистка Латвии Райна Праудина.

Ей было 83 года. Райна Борисовна Праудина умерла после продолжительной болезни. О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно. В театре выразили соболезнования родным и близким актрисы.

Райна Барисовна Праундина родилась 23 сентября 1935 года. Была ведущей актрисой Рижского театра русской драмы с 1960 по 1989 годы, с 1990-го по 2003-й служила в Вахтанговском театре. В театр "У Никитских ворот" актриса была принята в 2001 году.

"Вершинами её актёрской деятельности на сцене «У Никитских ворот», несомненно, являются Мерчуткина из «Юбилея» в «Двух Чеховых» и, конечно, Бабушка в «Я, бабушка, Илико и Илларион»", - считает худрук театра у "Никитских ворот" Марк Розовский и добавляет: "А то, как сыграла Райна Борисовна Праудина в «Незабудках», вообще шедевр актерского искусства!". Она играла роль Фонсии Дорси в спектакле "Игра в джин". Спектакль по произведению Кобурна ставил супруг актрисы режиссер Аркадий Кац.

Фильмы "Качели" и "Мартовские иды", в которых в 70-х снялась Райна Праудина, сорежиссером был Аркадий Кац.