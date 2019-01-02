Хореограф Юрий Григорович празднует 92-й день рождения

В среду, 2 января, народный артист СССР, знаменитый хореограф Юрий Григорович празднует свой 92-й день рождения. Поздравления ему сегодня направил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что Григорович своим творчеством обогатил традиции русской балетной школы. Путин отметил, что Юрий Николаевич полностью посвятил свою жизнь искусству танца и стал одним из самых выдающихся хореографов в современном мире.