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На Украине "обрадовались" исчезновению Вайкуле из российского эфира
2 января 2019, 11:27 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]
Первыми исчезновение Вайкуле заметили российские масс-медиа. Сообщалось, что в прошлом году латвийская артистка была приглашена на новогодние шоу. В этом году ее уже не было.
Украинские масс-медиа тут же вспомнили слова артистки о Крыме. Лайма Вайкуле сообщила, что не может поехать на полуостров, потому что ей это запрещают законы Латвии.
Описывая давно забытый скандал, украинские СМИ скатились до цитирования площадной брани, содержащейся в комментариях. В украинских заголовках сообщается о мести за слова о Крыме.
Телевизионные каналы формируют новогоднюю сетку руководствуясь собственными соображениями. На новогодние голубые огоньки не пригласили очень многих некогда знаменитых артистов.
По гамбургскому счету в федеральном эфире уже давно не выступают Вадим Казаченко, Юрий Шатунов, Сергей Минаев, Доктор Ватсон, Песняры, Надежда и многие-многие другие. К их исчезновению у украинских СМИ вопросов нет.
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