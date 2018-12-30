Кинорежиссер Марлен Хуциев госпитализирован в Москве

Известный кинорежиссер Марлен Хуциев накануне вечером был госпитализирован в одну из московских больниц в тяжелом состоянии. В прессу попала информация, что его увезли в больницу вместе с супругой.

Как стало известно журналистам, Марлен Хуциев категорически отказался ехать в больницу один, поэтому вместе с ним госпитализировали и его супругу Ирину Соловьеву. Сообщается, что они находятся в одной палате.

«Состояние здоровья Марлена Мартыновича и его супруги оценивается как удовлетворительное. Они находятся в больнице на профилактическом обследовании», - сообщил сегодня представитель Союза кинематографистов РФ.

Марлен Хуциев – советский и российский кинорежиссер, народный артист СССР. Его фильмы «Застава Ильича», «Июльский дождь» вошли в золотой фонд отечественного кинематографа, сообщает РИА Новости.