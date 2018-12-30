Российский актер Михаил Боярский признался, что в свое время был влюблен в звезду фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!". Однако, по словам артиста, красавица Барбара Брыльска красиво его "отшила".

Боярский отметил, что сама картина впечатления на него не произвела. "Я что, мужиков в бане не видел?!" – посмеялся Михаил. Однако Брыльска покорила его сердце. По словам актера, таких женщин каждый день не встретишь.

Однако, Барбара не захотела начинать роман с "д'Артаньяном" и красиво его "отшила". По словам Боярского, только по-настоящему благородная женщина способна так изысканно "укусить" и унизить мужчину, при этом не исключая новой встречи в будущем, передает "СтарХит".