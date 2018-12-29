Актёр Анатолий Белый, как и Обломов, буддист

Анатолий Белый, сыгравший Штольца в спектакле Михаила Угарова «Обломоff», говорит, что как только у него выпадает свободная минутка, то сразу готов превратиться в Обломова.



- Я не могу без работы, не могу находиться в каком-то бездействии. С другой стороны, как только у меня есть малейшая возможность, я с удовольствием становлюсь Обломовым. Но не в смысле лени, а как раз в смысле созерцания. Обломов – не лентяй, а человек, который имеет свою абсолютно чёткую позицию по отношению к миру. Илья Ильич – буддист. Человек, созерцающий этот мир. И повторяю, я выдираю из своей жизни моменты, когда могу быть Обломовым, и предаюсь созерцанию с удовольствием, - говорит Анатолий Белый в интервью "Аргументам недели".



Актёр откровенно рассказывает, как и где он черпает вдохновение, как выживает в быту, как воспитывает детей, над чем сейчас работает.



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