Что принёс или привнёс в культуру 2018 год?

В произведениях различных жанров отечественной культуры стало трудно найти своего настоящего героя. Критик Татьяна Москвина анализирует успехи и провалы 2018 года.



Отношения «верхов» и «низов» в культуре явно обострились. Кинематографисты встревожены смутой вокруг прокатных удостоверений фильмов, которые поначалу решили сделать необходимыми даже для фестивальных программ. Театральные деятели – новыми назначениями в театры, к примеру, «укреплением» МХАТа имени Горького Бояковым, Пускепалисом и Прилепиным. Фаны современного рэпа протестуют против отмены в регионах концертов их любимых исполнителей. А обычные потребители культуры через Сеть раздосадованы вполне дурацким проектом «верхов» назвать аэропорты именами великих людей России.



Как бы мы ни призывали новую волну массового вдохновенного творчества, она просто так не придёт. Нет пока волны. Поэтому наши театры в тысячные разы пережёвывают Шекспира и Чехова.



Несколько посвободнее дела обстоят в телевизионном кино, в сериалах, но там тоже свои заморочки.



Так что единственная область свободы в нашей культуре – это, пожалуй, литература. Нет над ней начальников. Нет прокатных удостоверений и годовых отчётов. Сидит одинокий человек и пишет, всё! Поэтому в 2018 году вышло множество приличных книг, из которых достойны внимания два литературных дебюта: книга Г. Служителя «Дни Савелия» и роман (а скорее повесть) Евгении Некрасовой «КалечинаМалечина».



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