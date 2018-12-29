Инцидент в музее Екатеринбурга попал в мировой рейтинг скандалов

Инцидент в музее Екатеринбурга - центре искусств «Главный проспект» - попал в мировой рейтинг скандальных историй. В музее уральской столицы упала картина Сальвадора Дали, на фоне которой хотели сфотографироваться две девушки, приехавшие посмотреть художественные шедевры из Челябинска.

Рейтинг скандальных выходок составил «Вестник Ассоциации Туроператоров». В список включены 13 наиболее заметных скандальных случаев с туристами, попавших в заголовки мировых СМИ в том числе: разбитый экспонат японской художницы в Вашингтоне, брошенная «на удачу» в двигатель самолета монетка в Китае, секс на пирамиде Хеопса в Гизе, неудачное селфи на фоне полотна Дали в Екатеринбурге, - сообщает URA.RU.

История с поврежденной картиной Сальвадора Дали в Екатеринбурге произошла в конце октября. Две девушки, пытаясь сделать селфи на фоне картины, уронили стенд, на котором висело две картины известного художника. В результате падения у одной из картин был поврежден холст. Правоохранители уголовное дело по факту не возбуждали из-за отсутствия состава преступления.