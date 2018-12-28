Знаменитый российский актер Станислав Садальский в минувший четверг, 27 декабря, рассказал о настоящем чуде во время эксгумации тела звезды советского фильма "Приходите завтра" Екатерины Савиновой.

Отмечается, что актрису после смерти не отпевали, и лишь спустя 26 лет после смерти Савиновой ее супруг Евгений Ташков смог добиться от епархии разрешения перезахоронить любимую по церковному обряду. В ходе эксгумации все якобы заметили, что тело Екатерины осталось нетленным, передает teleprogramma.pro.

Подписчики Садальского пришли в восторг от этой истории и от того, что он вспомнил об этой замечательной актрисе. Многие поблагодарили Станислава за его теплые слова о Екатерине Савиновой.