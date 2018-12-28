Из музея в Осло пропали сразу шесть картин Эдварда Мунка

Из музея в Осло пропали сразу шесть картин знаменитого норвежского художника Эдварда Мунка. Согласно последней информации, подобное происшествие случается в музее Стенерсена уже не первый раз.

В Британии появилась новая работа Бэнкси Уточняется, что шесть работ художника пропали бесследно. Более того, отмечается, что до этого была зафиксирована пропажа других полотен Эдварда Мунка, передает " Свободная пресса ". В общей сложности из коллекции музея Стенерсена в Осло в разные годы исчезли минимум 47 картин, большая часть из которых была написана именно Мунком, уточняет издание Dagbladet . Местонахождение всех этих полотен в настоящий момент остается неизвестным.