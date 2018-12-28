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Из музея в Осло пропали сразу шесть картин Эдварда Мунка
28 декабря 2018, 08:43 [ «Аргументы Недели» ]
Из музея в Осло пропали сразу шесть картин знаменитого норвежского художника Эдварда Мунка. Согласно последней информации, подобное происшествие случается в музее Стенерсена уже не первый раз.
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