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Лолита: для меня Крым - это по-прежнему Украина
27 декабря 2018, 11:38 [ «Аргументы Недели» ]
Известная певица Лолита Милявская заявила, что до сих пор не считает Крым частью России. "Для меня Крым — это по-прежнему Украина. В душе. И когда я приезжаю в Крым, пою на украинском языке", - сказала женщина.
Лолите уже два года как запрещён въезд на территорию Украины из-за посещения Крыма, сообщает РИА Новости. Весной 2017 года Милявскую даже высадили с поезда в Конотопе, не дав навестить в Киеве больную дочь. Лолита отмечает, что политические взаимоотношения двух стран мешают людям в их обычной жизни. "Я по сути своей пацифист. То есть для меня не существует никаких политических игр в угоду кому-то. Я гражданка России. Я въехала по своему паспорту на ту территорию, которую Россия сейчас считает своей", - заявила певица. И тут же уточнила, что до сих пор в глубине души считает Крымский полуостров территорией Украины.
Также женщина подчеркнула, что из-за конфликта между Россией и Украиной её звёздные коллеги тоже разделились на два лагеря. В качестве примера певица привела Ани Лорак и Светлану Лободу, которые сделали выбор в пользу российской аудитории. Противопоставила им женщина Станислава Вакарчука и Тину Кароль, живущих и работающих на Украине. Сама же Лолита не делает различий между российскими и украинскими поклонниками её творчества. "Я для всех пою", - рассказала Милявская.
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