Актриса Галина Тихонова скончалась в возрасте 31 года
24 декабря 2018, 13:47 [ «Аргументы Недели» ]
Известная якутская актриса театра и кино Галина Тихонова скоропостижно скончалась 23 декабря. Галине был только 31 год. У нее остался маленький ребенок. Актриса служила в "Театре Олонхо" в Якутске. Молодая женщина скончалась от тяжелой болезни.
Галина Тихонова - уроженка села Табага Мегино-Кангаласского района Якутии. После окончания Арктического государственного института искусств и культуры актрису приглашали работать в театре и сниматься в кино. Галина снялась практически во всех крупных якутских кинопроектах последних лет: "Белый ягель", "Заблудившиеся", "Мой убийца"», "Хара дьай", "Счастье".
Она снялась в эпизоде в сериале "А у нас во дворе" (2 сезон) с Равшаной Курковой и Сергеем Пускепалисом.
Руководитель отдела развития профессионального искусства и кино Минкультуры республики Саха-Якутия Ирина Энгелис рассказала, что в субботу общалась с актрисой, - сообщает издание Якутия.Инфо. А в воскресенье ее не стало.
Галина Тихонова становилась победителем разных международных кинопремий.