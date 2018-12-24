Актриса Галина Тихонова скончалась в возрасте 31 года

Известная якутская актриса театра и кино Галина Тихонова скоропостижно скончалась 23 декабря. Галине был только 31 год. У нее остался маленький ребенок. Актриса служила в "Театре Олонхо" в Якутске. Молодая женщина скончалась от тяжелой болезни.

Галина Тихонова - уроженка села Табага Мегино-Кангаласского района Якутии. После окончания Арктического государственного института искусств и культуры актрису приглашали работать в театре и сниматься в кино. Галина снялась практически во всех крупных якутских кинопроектах последних лет: "Белый ягель", "Заблудившиеся", "Мой убийца"», "Хара дьай", "Счастье".

Она снялась в эпизоде в сериале "А у нас во дворе" (2 сезон) с Равшаной Курковой и Сергеем Пускепалисом.

Руководитель отдела развития профессионального искусства и кино Минкультуры республики Саха-Якутия Ирина Энгелис рассказала, что в субботу общалась с актрисой, - сообщает издание Якутия.Инфо. А в воскресенье ее не стало.

Галина Тихонова становилась победителем разных международных кинопремий.