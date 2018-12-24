Источник: сестра Элины Быстрицкой закатила скандал из-за помощницы актрисы

В СМИ появилась информация о том, что сестра звезды фильма "Тихий Дон" Элины Быстрицкой закатила скандал из-за помощницы актрисы, которая якобы слишком плотно вошла в жизнь ее родственницы.

Согласно данным, которые предоставила соседка Быстрицкой, младшая сестра актрисы редко ее навещает, поскольку живет в Израиле. Элине Авраамовне уже 90 лет, поэтому справляться с бытовыми проблемами самостоятельно ей уже очень сложно. Как сообщает "СтарХит", ссылаясь на данные источника, опеку над артисткой взяла ее подруга и помощница Ксения.

Сестре Быстрицкой, однако, это не понравилось. Якобы женщина называет помощницу актрисы шарлатанкой и пытается убедить родственницу, что Ксения не та, за кого себя выдает.

Эта информация, однако, не является проверенной, поскольку никто не может с точностью сказать, что происходит за закрытыми дверями чужого дома.

Известно, что Элина Быстрицкая в последнее время жаловалась на боли в груди и ухудшившееся зрение. В некоторых СМИ появлялись данные о том, что артистка сильно сдала. Сама она, однако, утверждала, что ежедневно занимается физкультурой, делает укладку и макияж, а также внимательно следит за своим рационом.