Ушел из жизни знаменитый фотограф Лев Бородулин

В воскресенье стало известно о кончине советского и израильского фотографа Льва Бородулина. Согласно последней информации, он ушел из жизни в возрасте 95 лет в минувшую пятницу, 21 декабря.

Отмечается, что снимки спортивного фотографа и коллекционера являлись эмблемой целой эпохи. Как отмечает сегодня RT, Лев Бородулин в 50-е и 60-е годы прошлого века сотрудничал с журналом "Огонек" и делал поразительные фотографии со спортивных соревнований.

В 1964 году авторитетное британское издание Photography Year Book назвало его "звездой" мировой фотографии. Через шесть лет Бородулин получил золотую олимпийскую медаль за большие достижения в сфере спортивной фотографии.