Народный артист России Олег Газманов дал на прямой линии читателям "Аргументов недели" советы, как подольше оставаться в хорошей физической форме и оптимистическом расположении духа.



"Мне в мои 67 лет так хорошо выглядеть помогает спортивный образ жизни. У меня, кстати, на официальном сайте есть раздел «Уроки здоровья». Там есть специальная зарядка, которой я занимаюсь уже сорок лет. Посмотрите. Если что-то покажется не понятным можете мне написать – я объясню. А вообще, считаю, вопрос здоровья – это во многом вопрос силы воли", - делится секретом Газманов.



А бороться с хандрой у Газманова получается благодаря физическим нагрузкам и спорту: "Если у меня мозги от работы плавятся, то я беру лыжи если это зима и в лес, на гастролях могу по городу на велосипеде погонять. Чтобы разгрузить голову нужно нагрузить мышцы".



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