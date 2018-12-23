Сегодня знаменитой российской актрисе Наталье Фатеевой исполняется 84 года. В последнее время она не дает интервью, однако журналистам удалось выяснить, как живет одна из самых красивых женщин СССР.

В преддверии дня рождения Фатеевой журналисты попытались связаться с ней и выяснить, как она себя чувствует. Не так давно актриса упала и серьезно повредила ногу, после этого звезда перенесла несколько операций и теперь с трудом передвигается.

Сотрудники портала "СтарХит" позвонили Наталье Фатеевой, однако она заявила, что не общается с прессой и отвечать на вопросы не будет. Позже журналисты поговорили с сыном актрисы Владимиром Басовым-младшим. Мужчина отметил, что с матерью у него по-прежнему непростые отношения, они не общаются. Более того, артистка якобы "выгнала из своей жизни" также внуков и прочих родственников. Сын Фатеевой, однако, призвал поклонников ее мамы не волноваться. По его словам, в доме Натальи Николаевны есть помощники, а сама она постоянно путешествует.

Напомним, Фатеева стала любимицей российских зрителей после картин "Три плюс два", "Розыгрыш", "Человек с бульвара Капуцинов", "Тайны дворцовых переворотов" и других.