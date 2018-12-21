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Ушла из жизни актриса Алла Соколова
21 декабря 2018, 14:55 [ «Аргументы Недели» ]
В Санкт-Петербурге на 75 году жизни умерла актриса и сценарист Алла Соколова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на художественного руководителя Театра имени Веры Комиссаржевской Виктора Новикова.
Наибольшую известность Соколовой принесла её третья пьеса "Фантазии Фарятьева", постановкой которой сразу занялись Большой драматический театр, "Современник", Центральный театр советской армии, Рижский театр русской драмы и Ереванский государственный русский драматический театр имени К. С. Станиславского. Среди прочих знаковых работ Соколовой в качестве сценариста - "Кто этот Диззи Гиллеспи?", "Дом наполовину мой", "Эльдорадо", "Люди, звери и бананы", "Раньше", "Бес счастья", а также сценарий к фильму "Мой папа - идеалист".
В качестве актрисы Алла Николаевна получила приз "Чёрная пантера" международного кинофестиваля в Марселе за лучшую женскую роль в фильме Светланы Проскуриной "Случайный вальс".
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