В Британии появилась новая работа Бэнкси

Уличный художник Бэнкси в ночь на 19 декабря создал новый рисунок, разместившийся на двух стенах гаража в Уэльсе. Об этом он сообщил в своем Instagram, разместив видео с творением.

Данное граффити расположено на двух смежных стенах гаража углом. С одного ракурса перед зрителем - ребенок, который с раскинутыми в стороны руками ловит ртом падающие с неба снежинки.

Однако, если отойти на небольшое расстояние, взору открывается вторая часть рисунка. На ней изображен горящий мусорный контейнер, из которого летит пепел, превращающийся в эти "снежинки".

Композиция подчеркивает нездоровую индустриальную атмосферу жизни в городе Порт-Толбот (где и создан рисунок), поскольку здесь же расположен крупнейший в Европе сталелитейный завод.

Как отмечается, черный пепел от этого завода зачастую (особенно летом) покрывает автомобили, улицы и крыши домов Порт-Толбота, а иногда даже оседает на спинах домашних животных.

Сам автор подписал свое новое творение как "Season’s greetings", очевидно, имея ввиду экстравагантное и неординарное поздравление с грядущим Рождеством - как его видит художник.



