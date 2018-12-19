Почему Лайма Вайкуле продаёт свой дом в Юрмале?

Творческую элиту Латвии преследуют финансовые трудности. Известный композитор Раймонд Паулс потерял в лопнувшем "Крайбанке" около миллиона евро. Теперь ходят разговоры, что продаёт свой роскошный особняк в Юрмале Лайма Вайкуле, которой не на что проводить свой фестиваль "Лайма. Рандеву".



Как передаёт собкор "Аргументов недели" в Риге, предположительно, «такие мысли» у певицы появились далеко не случайно: недавно Вайкуле попала в скандал, заявив, что ни за какие гонорары не поедет в Крым, так как это противоречит латвийским законам.



Сложно с уверенностью (пока) утверждать, что послужило причиной продажи дома, но… Неприятности посыпались на Лайму: российский продюсер её фестиваля «Лайма. Рандеву» Александр Шенкман, который когда-то работал с «Новой волной», решил оставить Лайму с её фестивалем. И покинул в довольно неприглядном виде, забрав всё необходимое для проведения его в 2019 году. Конечно же это не может не вызвать финансовых трудностей!



Такие действия продюсера считаются в Латвии причиной, почему Лайма решилась на продажу любимого дома.



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