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Ушёл из жизни актёр Олег Мартьянов
19 декабря 2018, 10:11 [ «Аргументы Недели» ]
18 декабря ушёл из жизни Олег Мартьянов. Заслуженный артист России умер в возрасте 66 лет. Сообщение о смерти актёра опубликовано на сайте Малого театра, которому актёр посвятил более сорока лет.
Мартьянов - выпускник Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина. Всего на счету артиста более 70 ролей, среди которых Иван ("Конек-горбунок" П. П. Ершова), Ипполит ("Не всё коту масленица" А. Н. Островского), работы в спектаклях по произведениям А.С. Грибоедова, М.Е. Салтыкова-Щедрина, А.К. Толстого, Д.И. Фонвизина и других.
Помимо богатого репертуара в театре, Мартьянов также принимал участие в записи множества аудиокниг. Среди них: "Князь Серебряный" А.К. Толстого, "Сонеты" У. Шекспира, "Алиса в Стране чудес" Л. Кэрролла, "Оливер Твист" Ч. Диккенса, "Этюд в багровых тонах" А. Конан Дойла, а также сказки Г.Х. Андерсена и Е. Шварца.
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