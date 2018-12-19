Ушёл из жизни актёр Олег Мартьянов

18 декабря ушёл из жизни Олег Мартьянов. Заслуженный артист России умер в возрасте 66 лет. Сообщение о смерти актёра опубликовано на сайте Малого театра, которому актёр посвятил более сорока лет.

Мартьянов - выпускник Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина. Всего на счету артиста более 70 ролей, среди которых Иван ("Конек-горбунок" П. П. Ершова), Ипполит ("Не всё коту масленица" А. Н. Островского), работы в спектаклях по произведениям А.С. Грибоедова, М.Е. Салтыкова-Щедрина, А.К. Толстого, Д.И. Фонвизина и других.

Помимо богатого репертуара в театре, Мартьянов также принимал участие в записи множества аудиокниг. Среди них: "Князь Серебряный" А.К. Толстого, "Сонеты" У. Шекспира, "Алиса в Стране чудес" Л. Кэрролла, "Оливер Твист" Ч. Диккенса, "Этюд в багровых тонах" А. Конан Дойла, а также сказки Г.Х. Андерсена и Е. Шварца.