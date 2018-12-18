Ушла из жизни художница Любовь Лондон

Во вторник, 18 декабря, стало известно, что из жизни ушла художник и скульптор Любовь Лондон. Согласно последней информации, деятель искусства скончалась в возрасте 94 лет в своей московской квартире.

Отмечается, что Лондон проживала на Проспекте Мира. Предварительной причиной смерти художника и скульптора называют сердечную недостаточность, передает сегодня Агентство городских новостей "Москва"

Напомним, Любовь Лондон являлась членом Союза художников СССР. Она писала портреты музыкантов, художников, ученых. Кроме того, она создавала скульптуры людей и животных из различных материалов. Работы Лондон можно увидеть в российских и зарубежных музеях.