Эдгард Запашный готов пожать руку предпринимателю Михаилу Гуцериеву

Обращение гендиректора Большого московского цирка Эдгарда Запашного к Владимиру Путину по поводу строительства предпринимателем Михаилом Гуцериевым постоянной площадки для Cirque du Soleil в Сколково получило широкий общественный резонанс. А Гуцериев уже готов судиться с Запашным из-за клеветы.

Представитель знаменитой цирковой династии Эдгард Запашный считает, что может договориться с Михаилом Гуцериевым. Запашный предложил Гуцериеву встретиться и обговорить возможные интересные совместные проекты.

Видеозапись размещена в Инстаграм директора цирка. Эдгард Запашный сказал: "Если вы действительно готовы к диалогу, если вы действительно готовы познакомиться со мной лично, то я готов в любое время встретиться с вами, пожать вам руку за большое количество хороших дел, которые вы сделали в своей жизни, может быть, обнулиться и делать что-то хорошее. Если вы хотите, чтобы на вашей площадке были стационарные шоу, мы готовы вам предоставить шоу любого формата, и поверьте, это будет гораздо интересней, чем Cirque du Soleil". "Для того, чтобы вы убедились, просто приходите к нам в цирк", - пригласил он Гуцериева.