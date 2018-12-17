В каком возрасте детям лучше прививать музыкальный вкус?

В музыкальном отделении Нью-Йоркского университета провели опрос 10 тыс. родителей, чьи дети до 18 лет определились со своими музыкальными предпочтениями. В опросе участвовали жители Бразилии, Великобритании, Германии, США и Франции.



Как выяснилось, в возрасте 8-10 лет дети наиболее лояльны к рекомендациям своих родителей по поводу музыкальных предпочтений. Интересно, что отцы в этом заинтересованы больше матерей (пропорция 75% к 70%).



Среди любимых жанров лидируют поп-музыка, танцевальная, хип-хоп. Предпочтение им отдаёт 90% опрошенных. А вот хеви-метал оказался самым нелюбимым, против него проголосовал 21% респондентов.



Почему-то в исследовании не участвовала классическая музыка, положительное влияние которой доказано учёными ещё на уровне внутриутробного развития ребёнка.



