«Холодную войну» признали лучшим, что было в Европе

Картина была отмечена сразу в нескольких номинациях. Ее автор был назван лучшим европейским одновременно и режиссером, и сценаристом. Сыгравшую главную роль Иоанну Кулиг жюри признало лучшей актрисой.

В голосовании приняли участи 3,5 тысячи представителей киноиндустрии. Помимо картины Павликовского за звание «Лучший европейский фильм» боролись картины «На границе миров», «Догмэн», «Девочка», «Счастливый Лазарь».

Победила история про любовь музыканта и певицы во время холодной войны. Собственно, она и лежит в основе «Холодной войны» Павликовского. Награждение состоялось в Севильи.