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«Холодную войну» признали лучшим, что было в Европе
16 декабря 2018, 12:19 [ «Аргументы Недели» ]
Картина была отмечена сразу в нескольких номинациях. Ее автор был назван лучшим европейским одновременно и режиссером, и сценаристом. Сыгравшую главную роль Иоанну Кулиг жюри признало лучшей актрисой.
В голосовании приняли участи 3,5 тысячи представителей киноиндустрии. Помимо картины Павликовского за звание «Лучший европейский фильм» боролись картины «На границе миров», «Догмэн», «Девочка», «Счастливый Лазарь».
Победила история про любовь музыканта и певицы во время холодной войны. Собственно, она и лежит в основе «Холодной войны» Павликовского. Награждение состоялось в Севильи.
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