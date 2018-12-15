В Госдуме на критику рэп-конкурса Шнурову ответили стихами

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев ответил Сергею Шнурову на критику идеи конкурса для рэперов и предложил артисту в жюри. Шнуров прокомментировал идею Госдумы провести рэп-конкурс

Саркастичное стихотворение Шнура о государственном конкурсе среди рэп-исполнителей на лучший клип о туризме не осталось незамеченным ни в СМИ, ни в Государственной думе России.

Дегтярев зарифмовал свое обращение к певцу и опубликовал его в своем аккаунте социальной сети Instagram. Он пояснил певцу, что в Госдуме думают не о рэпе, а о поддержке молодых в целом.

"Не только в творчестве он мастер,

Но и в политике стратег:

Зашквар на выборах московской власти

Войдет в анналы не на век.

В Госдуме дума не о рэпе,

Лишь о поддержке молодых.

Не все же фондам при Госдепе

Влиять на наших и чужих.



Быть может, в северной столице

Известный всем ШнурОК-поэт

Даст шанс на славу новым лицам,

Войдет в жюри. Пуркуа бы нет?"