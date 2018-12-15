В Госдуме на критику рэп-конкурса Шнурову ответили стихами
15 декабря 2018, 10:34 [ «Аргументы Недели» ]
Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев ответил Сергею Шнурову на критику идеи конкурса для рэперов и предложил артисту в жюри.
Саркастичное стихотворение Шнура о государственном конкурсе среди рэп-исполнителей на лучший клип о туризме не осталось незамеченным ни в СМИ, ни в Государственной думе России.
Дегтярев зарифмовал свое обращение к певцу и опубликовал его в своем аккаунте социальной сети Instagram. Он пояснил певцу, что в Госдуме думают не о рэпе, а о поддержке молодых в целом.
"Не только в творчестве он мастер,
Но и в политике стратег:
Зашквар на выборах московской власти
Войдет в анналы не на век.
В Госдуме дума не о рэпе,
Лишь о поддержке молодых.
Не все же фондам при Госдепе
Влиять на наших и чужих.
Быть может, в северной столице
Известный всем ШнурОК-поэт
Даст шанс на славу новым лицам,
Войдет в жюри. Пуркуа бы нет?"
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Навеяло. @shnurovs, лови: Не только в творчестве он мастер, Но и в политике стратег: Зашквар на выборах московской власти Войдет в анналы не на век. В Госдуме дума не о рэпе, Лишь о поддержке молодых. Не все же фондам при Госдепе Влиять на наших и чужих. Быть может в северной столице Известный всем ШнурОК-поэт Даст шанс на славу новым лицам, Войдет в жюри. Пуркуа бы нет?