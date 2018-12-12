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«Моя Гринландия» открылась в Орлове

12 декабря 2018, 09:38 [ «Аргументы Недели. Вятка» ]

«Моя Гринландия» открылась в Орлове

«Гринландия», организатором и идейным вдохновителем которой является депутат Государственной Думы РФ Олег Валенчук, по-праву считается визитной карточкой Кировской области. Более 200 тысяч человек ежегодно собираются на на берегу Быстрицы близ села Башарово. Естественно, что все делают фотографии, деляться ими в своих соцсетях.

Три года назад оргкомитетом было принято решение собрать лучшие снимки в фотовыставку, которая в течение года будет путешествовать по региону. Сегодня все этапы развития «Гринландии», как в зеркале, отражаются на снимках разных лет. Шикарные рассветы и закаты, туманы и дожди, яркое солнце и залпы салюта, взмывающего в небо. Вот кто-то пытается поставить палатку, а кто несет охапку дров, чей-то малыш играет в детском городке, а старенькая гитара дожидается своего часа в чехле.

Посетители признаются, что очень приятно увидеть столько счастливых лиц! Смотришь и узнаешь людей, с которыми ты сталкивался на поляне. Узнаешь очень много о гринландцах, об их пристрастиях, увлечениях.

Стоит отметить, что с фотографиями уже хорошо знакомы не только жители Орлова, но и многих других районов Кировской области, так как фотовыставка постоянно в пути. Если вы хотите, чтобы и ваши снимки стали частью истории, принимайте участие в конкурсе. Для этого необходимо:

— сделать у себя репост записи по конкурсу;

— с 4 ноября по 15 июля 2019 года выложить фото на своей странице в соцсетях (ВКонтакте; Facebook; Instagram; Одноклассники.ru) с хэштегами: #рентвкиров #моягринландия;

— указать год съемки и сделать небольшое описание к фотографии (это могут быть селфи и семейные фото, пейзажи, репортажи со спортивных и музыкальных мероприятий и т.д).

Подробности в группе Телеканал РЕН ТВ Киров (Вконтакте).

 

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