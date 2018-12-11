В фильме Гая Ричи снимется безработный актер из Екатеринбурга

Безработный житель Екатеринбурга Леон Янин в ближайшее время отправится в Голливуд. Мужчину пригласили принять участие в съемках фильма Гая Ричи совместно с Джейсоном Стэтхэмом.

Янин получил приглашение на кастинг от известного режиссера после ответа на спортивный челлендж Стэтхэма в социальной сети Instagram, показав свою силовую тренировку.

Как рассказал сам Леон, отправленный видеоролик был записан им "ради прикола". Безработный актер не предполагал, что из этого может получиться что-то путное.

"Я снял видео на телефон: на ломаном английском обратился к звезде, взял в руки колесо и начал приседать. Штанги дома не оказалось, а зимняя резина - пожалуйста".

Позднее представитель Ричи связался с Яниным и предложил ему роль "плохого русского парня". Янин уже успел подписать некоторые бумаги. Теперь он ждет сценарий.