Названа самая популярная песня прошлого века

Утром во вторник, 11 декабря, стало известно, какая песня стала самой популярной в XX веке. Соответствующую информацию предоставили сотрудники медиахолдинга Universal Music Group.

Оказалось, что первое место в данном рейтинге заняла композиция "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody) легендарной британской группы Queen. Как сообщает сегодня портал "Свободная пресса", эта песня в общей сложности была прослушана более полутора миллиарда раз.