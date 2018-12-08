Учитель начал поиск актёров для фильма о Цое

Алексей Учитель открыл кастинг актёров для фильма о Викторе Цое. Съёмки картины начнутся летом следующего года. Режиссёр поделился, что название киноленты вовсе не случайно. "Сорок семь" - должен был называться последний альбом музыканта. Но после гибели Цоя пластинку было решено выпустить с наименованием "Чёрный альбом".

Несмотря на то, что будущий фильм даёт отсылку к жизни и судьбе Виктора Цоя, главным героем картины станет вовсе не музыкант. Повествование планируется от лица водителя автобуса, после столкновения с которым погиб Цой, - сообщается на сайте moika78. "Этот фильм, конечно, будет связан с Виктором Цоем, но, как ни странно, не о нем", – поделился своей задумкой Учитель.