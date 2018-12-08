VIVID: все дело в шляпках

Осень 2018 года состоялась мировая премьера нового шоу VIVID состоялась в ноябре в Берлине в легендарном Фридрихштадтпаласте. Vivid — в переводе с английского означает «живой», «светящийся». И в эпоху холодной войны и разжигания ненависти это шоу должно стать объяснением в любви к самой жизни за 12 миллионов евро. Такова нешуточная стоимость этого супер дорогого праздника жизни.

Шоу получилось настоящее – яркое, живое и фантастически красивое. И все это благодаря авангардным костюмам модельера Филиппа Трейси, шляпного мастера королевской семьи Великобритании. Он работал с Armani, Alexander McQueen, Карлом Лагерфельдом, Ральфом Лоуреном и Валентино. В его послужном списке фильмы «Гарри Поттера» , «Секс в большом городе», работа с самыми яркими мировыми звездами шоу бизнеса, политики, бизнеса, кино, спорта и телевидения. Произведения этого «безумного шляпника» стоят уйму денег, а носят их персоны королевской крови и такие яркие представители шоу-бизнеса —Леди Гага и Мадонна. Сегодня работы культового шляпника выставляются в Музее Виктории и Альберта и Музее дизайна (Лондон), а также в Ирландском музее современного искусства в Дублине.











«К счастью, Трейси подписал с нами контракт еще до того, как принц Гарри сделал Меган предложение руки и сердца, — рассказал директор и генеральный продюсер «Фридрихштадтпаласа» Берндт Шмидт (Berndt Schmidt). — В противном случае он был бы буквально погребен под заказами от будущих гостей свадьбы, пожелавших присутствовать на мероприятии исключительно в творениях его волшебных рук. Трудно сказать, как сложилась бы дальше судьба шоу, не окажись мы проворнее».

Но все сложилось очень удачно. И, наряду с Трейси, организаторам удалось привлечь к работе над спектаклем режиссера Кристу Монсон (Krista Monson) из Лас-Вегаса и Майкла Коттена (Michael Cotten), известного своими работами в выступлениях Майкла Джексона, Майли Сайрус.

Торопитесь увидеть шоу Vivid. Встреча с роскошью и красотой подарит вам хорошее настроение и незабываемые впечатления.