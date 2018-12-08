Стала известна последняя мечта Дмитрия Хворостовского

В субботу, 8 декабря, стала известна последняя мечта известного оперного певца Дмитрия Хворостовского. Данную информацию предоставил друг покойного российского артиста, дирижер Константин Орбелян.

Оказалось, что оперному певцу удалось исполнить свою мечту и поучаствовать в записи оперы Джузеппе Верди "Риголетто". Накануне Хворостовского и Орбеляна назвали в числе номинантов на премию "Грэмми" в категории "Лучшая запись оперного произведения", передает ТАСС.

Друг Дмитрия отметил, что музыкант, узнав в 2015 году о своей страшной болезни, захотел сделать две вещи – записать "Риголетто" и оперу Свиридова "Отчалившая Русь". К счастью, ему это удалось.