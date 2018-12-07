В сети появился тизер восьмого и последнего сезона популярного сериала "Игра престолов". Согласно последней информации создателей картины, зрители смогут увидеть новые серии весной будущего года.

Ролик, который был опубликован на официальной страничке сериала на сайте YouTube, длится всего 54 секунды. Ни одного персонажа в кадре нет, однако можно увидеть, как навстречу друг к другу стремятся лед и пламень, которые окутывают фигуры дракона, лютоволка и льва. В финале две стихии сталкиваются.

Отметим, что точная дата премьеры пока не названа, однако известно, что заключительный сезон "Игры престолов" покажут в апреле 2019 года.